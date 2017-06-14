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Flaş! Cumhuriyet Gazetesi internet GYY'si Güven'le ilgili sürpriz karar
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Flaş! Cumhuriyet Gazetesi internet GYY'si Güven'le ilgili sürpriz karar
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14 Haziran 2017 17:55
Flaş! Cumhuriyet Gazetesi internet GYY'si Güven'le ilgili sürpriz karar
Cumhuriyet Gazetesi internet bölümü Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven tahliye edildi.
SHABER3.COM
Oğuz Güven tahliye edildi
Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında tahliye kararı verildi.
30 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Güven’in akşam saatlerinde tahliye edilmesi bekleniyor.
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Flaş! Cumhuriyet Gazetesi internet GYY'si Güven'le ilgili sürpriz karar
Cumhuriyet Gazetesi internet bölümü Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven tahliye edildi.
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