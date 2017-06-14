Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Cumhuriyet Gazetesi internet GYY'si Güven'le ilgili sürpriz karar /14 Haziran 2017 17:55

Flaş! Cumhuriyet Gazetesi internet GYY'si Güven'le ilgili sürpriz karar

Cumhuriyet Gazetesi internet bölümü Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven tahliye edildi.

SHABER3.COM

Oğuz Güven tahliye edildi

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında tahliye kararı verildi.

30 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Güven’in akşam saatlerinde tahliye edilmesi bekleniyor.
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