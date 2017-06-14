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Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
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Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
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14 Haziran 2017 17:08
Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
MİT TIR'ları davasında tutuklanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu açıklama yaptı.
Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu "Burada Enis Berberoğlu değil medya, muhalifler ve CHP tutuklanmıştır" dedi.
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