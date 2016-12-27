Samanyolu Haber /Gündem / CHP'liler Gökçek'in o sözlerine çok kızacak! /27 Aralık 2016 22:29

CHP'liler Gökçek'in o sözlerine çok kızacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği anayasa değişiklik teklifi için CHP’lilerin tepkisinin gereksiz olduğunu söyledi.

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27 Aralık 2016 Salı 21:50
Gökçek, Twitter hesabında “CHP’liler anayasa değişikliği için bas bas bağırıyorlar, sevgili CHP’liler boşuna nefes tüketmeyin, bağırta bağırta anayasayı geçireceğiz” diye yazdı.
 
"Görüşmeyi yılbaşı gecesine alırım, bak nasıl geçiyor..."


 
AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da değişiklik teklifi için Twitter hesabında şunları yazmıştı:
 
"Anayasa komisyonunda CHP aklınca direniyor, Mustafa Şentop hocanın yerinde olsam görüşmeyi yılbaşı gecesi 24.00'e alırım bak nasıl geçiyor. Dostlar öneriyor, fena fikir değil. Anayasa değişikliğini yılbaşında geçir, sabah namazını Hacı Bayram'da kılarak taçlandır."
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