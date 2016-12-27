Önce Rusya'yı suçlamıştı,Şimdi müttefikleri suçluyor

Halbuki Erdoğan geçen sene Fransız FRANCE 24 kanalına verdiği mülakatta "Rusya'ya ait firmalarla, IŞİD petrol satışı yapıyor, elimizde belgeler var" demişti.

Erdoğan, Gine Lideri Conde ile bugün yaptığı ortak basın toplantısında şunları dedi;

"DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şuanda 4 bir yandan kuşattık. Koasliyon güçleri maalesef verdikleri sözü tutmuyor. Öyle olsa da olmasada yolumuza devam ediyoruz. Çıkılan bu yoldan geri dönmek mümküm değil. Bütün bu olayların hepsi bir stratejidir. Bütün taktikler değerlendilir. Bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şİmdi ortada kaldılar. Şimdi YPG, PYD'ye destek veriyolar. Elimizde kanıtlar var. Kendi göbeğimiz kendimiz keseceğiz. İşte bunlara bunu dedirtmemek işte hükümet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Güvenlik altına almamız lazım onun için bu adımları atıyoruz. Güvenlik güçlerimiz ÖSO ile mücedelesini sürdürüyor."









Erdoğan, Fransız FRANCE 24 televizyon kanalına verdiği mülakatta şunları söylemişti;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in Türkiye'yi kaçak petrol satma konusunda IŞİD'e yardım etmekle suçlamasıyla ilgili "Çok ayıp. Bunu Rusya yetkililerin söylememesi gerekirdi. Bizim asla terör örgütleriyle böyle bir alım satımımız yoktur. Bunu ispat etmeleri gerekir. İspat ettikleri an Tayyip Erdoğan böyle bir görevin başında bulunmaz. Ama bu iftirayı atanlar, acaba o yerlerini bırakabilirler mi?" dedi.

"BU İFADEYİ KULLANANLAR BUNU İSPAT ETMEYE MECBUR!"





Rusya'nın Türkiye'yi kaçak petrol satma konusunda IŞİD'e yardım etmekle suçlamasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bundan dolayı çok üzgünüm. Onu açıkça söyleyeyim. Bir defa, bu ifadeyi kullananlar öncelikle bunu ispat etmeye mecburdur. Eğer bunu ispat edemezse bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır. Bunu yapanlar müfteridir. İftira atıyorlar. Bir defa bizim birinci derecede petrol ve doğal gaz alımı yaptığımız ülke Rusya'dır. Bunu kendileri biliyor. İkinci derecede biz İran'dan doğal gaz ve petrol alırız. Üçüncü derecede Azerbaycan, dördüncü sırada Kuzey Irak, beşinci sırada Cezayir ve Katar'dan doğal gaz ve LNG alımı yapıyoruz" diye konuştu.

"ELİMDE ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI VAR"





Rusya'dan bazı firmaların IŞİD'le ortak olarak Suriye rejimine petrol satışı yaptığıyla ilgili ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklaması bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın şu anda benim elimde ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklaması var. Bu açıklama da 'Rusya Federasyonu'na ait firmalar ile IŞİD ortak olarak petrol satışı yapıyor' diye. Kime? Rejime. Suriye rejimine. Bunlar bizim elimizde belge olarak var ve bunu da ABD açıkladı. Fakat burada yapılan bu iftira ve dürüst olmayan ifadeler hakikaten siyasette, veyahut da yönetimde üst düzeye gelmiş insanlara yakışmıyor. Biz şu anda kaçakçılıkla ülkemize bizim petrol sokmaya çalışanlar olduğu zaman hemen onlara biz bir defa yapışıyoruz. Ellerindeki petrolleri kesinlikle alırız. Ondan sonra da onları bizim gümrük ticaret kendisi alır, imha eder. Bizim yaklaşım tarzımız budur."