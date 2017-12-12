Samanyolu Haber /Gündem / Büyük kürsü ve kalemler hazırlanmıştı ki... /12 Aralık 2017 16:43

Büyük kürsü ve kalemler hazırlanmıştı ki...

Rus basını: S-400'de imza masadan döndü Rusya basınını, Putin'in dünkü Ankara ziyaretinde S-400 anlaşmasının masadan döndüğünü yazdı. Rus gazeteci Andrey Kolesnikov'a göre, basın toplantısına getirilen büyük kürsü ve kalemler kullanılmadan kaldırıldı.

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Rus Kommersant gazetesinden Andrey Kolesnikov, Putin’in Ankara ziyaretini değerlendirdi. Kolesnikov’un aktardığına göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün S-400 anlaşmasını imzalayacaktı ancak bu fikirden son anda vazgeçildi.

Hürriyet’in haberine göre; Kolesnikov, Putin’in Suriye ve Mısır temasları beklenenden daha kısa sürdüğünü söyledi. Dünkü ziyaret maratonunda en uzun süre Ankara’da kalmış oldu.

Kolesnikov’un S-400’lerle ilgili aktardıkları şu şekilde:

“Putin ile Erdoğan’ın basına ortak açıklama yapacakları salonda ilginç anlar yaşandı. Görevliler dev bir masayı kürsüye sürükleyerek çıkardı. Kasanın yanına iki sandalye ve kalem kondu. Tarafların bir anlaşma imzalamaya hazırlandıkları sezinleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Putin ile Erdoğan’ın kürsüye çıkmalarına dakikalar kala, o büyük masa sahneden indirildi. Rus heyetinden bir tanıdık, masanın S-400 anlaşmasının imzalanması için getirildiği imasında bulundu.

Tabi daha sonra basından hiçbir soru alınmayan basın toplantısında, Putin S-400 ile ilgili son detayları kendisi söyledi. S-400 sistemiyle ilgili nihai imza yakın gelecekte Rusya’nın Türk tarafına gerekli krediyi açtıktan sonra imzalanacağını söyledi. Böylece Putin en derin pazarlıkları Türkiye ile yapmış oldu. Dün Putin, uçağını bir de Kudüs’e indirseydi tam Ortadoğu turu olacaktı.”
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