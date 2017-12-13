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TSK personeline 34 ilde cadı avı!
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TSK personeline 34 ilde cadı avı!
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13 Aralık 2017 09:27
TSK personeline 34 ilde cadı avı!
TSK'ya yönelik cadı avı kapsamında 47'si muvazzaf asker 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
SHABER3.COM
47’si muvazzaf asker 70 kişi hakkında gözaltı kararı
Konya merkezli 34 ilde, 47’si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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