Samanyolu Haber /Gündem / TSK personeline 34 ilde cadı avı! /13 Aralık 2017 09:27

TSK personeline 34 ilde cadı avı!

TSK'ya yönelik cadı avı kapsamında 47'si muvazzaf asker 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

SHABER3.COM

47’si muvazzaf asker 70 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 34 ilde, 47’si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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