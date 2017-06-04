Samanyolu Haber /Gündem / ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek /04 Haziran 2017 05:02

ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek

ABD Yönetim ve Bütçe Dairesi'nin vize başvurularında başvuran kişinin sosyal medya hesaplarının da incelenmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

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ABD'nin vize başvuru formlarında bundan böyle sosyal medya hesapları için de bir kutu bulunacak. Son 5 yıl içinde kullanılan tüm sosyal medya hesaplarının bilgileri buraya yazılacak. Ayrıca son 15 yıla dair kişinin tüm biyografik bilgileri istenecek.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ABD'nin ulusal güvenlik kaygıları gereği vize talebinin reddedilmesi mümkün olacak. 

ABD'de özellikle eğitim grupları bu uygulamaya karşı çıkıyordu. ABD'de okumak isteyen öğrenciler ve nitelikli araştırmacılarla öğretmenlerinin girişinin bu yeni 'engeller' nedeniyle zorlaşacağı belirtiliyordu.

'KEYFİYET' ELEŞTİRİSİ

Teklifi eleştirenler, vize görevlilerinin keyfi şekilde davranarak örneğin yıllar önce yapılan tek bir muğlak paylaşım nedeniyle haksız yere başvuruyu reddedebileceğini savunuyordu.

İtirazlara rağmen Trump Yönetimi son kararı verdi ve vize sürecine sosyal medyayı da dahil etti.
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