Samanyolu Haber /Dünya / 3000 yıllık taşı bir anda kırdı... /04 Haziran 2017 04:56

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Adam, Güney Çin Morning Post'a göre 3.000 yıla kadar varan dikilitayı yoketmeyi başardı .

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...


Çin'in güneyinde içinde 3000 yıllık olduğu düşünülen sarkıt ve dikitler olduğu tarihi bir mağara... Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mağarada 3 genç selfi çekiyorlar.  Ancak Mağaraya kurulmuş bir güvenlik kamerası , aralarından birinin vandalizm hareketini yakalıyor... Genç 3000 bin yıllık olduğu düşünülen bir dikiti ayağı ile kırıyor.  Genç Çin'de günün konusu oldu. Sosyal Medya'da hızla yayılan görüntüde büyük tepki oluştu Park yönetiminin kendisine dava açmaya karar vermesi durumunda artık çekimler adama karşı kullanılabilir.

Sarkıt-Dikit nedir?

Mağaraların tavanlarından damlayan kalsiyum bikarbonatlı yeraltı sularından CO2 (Karbondioksit) gazının uçmasıyla meydana gelen kireç yumrusu. Aynı yerden damlayan suların zemin üzerinde bırakıp, yığdığı kalsiyum karbonat çökeltisinin aşağıdan yukarıya doğru yükselen kısmı da dikit ismini alır. Sarkıt-dikite damlataşı da denir. 
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3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

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