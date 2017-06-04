3000 yıllık taşı bir anda kırdı...





Çin'in güneyinde içinde 3000 yıllık olduğu düşünülen sarkıt ve dikitler olduğu tarihi bir mağara... Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mağarada 3 genç selfi çekiyorlar. Ancak Mağaraya kurulmuş bir güvenlik kamerası , aralarından birinin vandalizm hareketini yakalıyor... Genç 3000 bin yıllık olduğu düşünülen bir dikiti ayağı ile kırıyor. Genç Çin'de günün konusu oldu. Sosyal Medya'da hızla yayılan görüntüde büyük tepki oluştu Park yönetiminin kendisine dava açmaya karar vermesi durumunda artık çekimler adama karşı kullanılabilir.



