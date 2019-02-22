CHP'li isim: Bursa anketini görünce inanamadık, acaba anketçiler mi hatalı dedik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu.







'Kazanmak, kazanamıyorsak AKP'ye kaybettirmek' formülüyle kurulan ittifakın CHP'ye seçim bölgelerine göre kimi yerde 5, kimi yerde 10, kimi yerlerde de 15 puan katkı yapacağını söyleyen Torun, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde de sürpriz yapacaklarını anlattı.





Nergis Demirkaya'nın soruları ve Seyit Torun'un yanıtlarından bazıları şöyle:

- Kurduğunuz ittifakın sahadaki etkisini ölçtünüz mü?





-İttifakın bize yarattığı 5 ile 10 puan arasında bir fark var. Kimi yerde 5, kimi yerde 10, kimi yerde 15 olan yerler var. Cumhur İttifakı'ndan daha çok Millet İttifakı sahada başarılı olmuş görünüyor. Çünkü MHP tabanının belli bir kısmı AKP'ye yönelmiyor. AKP tabanının belli bir kısmı MHP'ye yönelmiyor.





‘BURSA ANKETLERİ BİZİ DE ŞAŞIRTTI'





- Sürpriz iller bekliyor musunuz? Bursa çok konuşuluyor…





-Bursa sürpriz değil. Biz Bursa'yı kazanacağımıza inanıyoruz. Samimi söylüyorum. Son anket sonuçları geldi. Biz de inanamıyoruz. "Acaba anketörlerde mi sorun var, acaba hatalı mı yapıldı" diye kaygıya kapılıyoruz. Ama ölçtüğümüz bütün sonuçlar birbirine yakın. Antalya 2-3 puan önde. İnanıyorum ki daha da açacak. Adana açık ara önde. Mersin şu anda öne geçiyor. İyi gidiyor. Hatay'da sorunumuz yok zaten. Eskişehir'de tek adaya düşülünce kaygılıydım ama son anket sonuçları Eskişehir'in de çok iyi olduğunu gösterdi.





-Muğla'da sadece büyükşehirde ittifak yapıldı. İlçelerde ayrı girilmesinin sıkıntı yaratabileceği konuşuluyor.





-Biz orada da son ana kadar ilçeler bazında da işbirliği kurulması düşüncesindeydik. Zorladık ama örgütümüz, milletvekillerimiz ve büyükşehir belediye başkanımız en doğru formülün böyle olacağını ifade ettiler. Tabiri caizse bastırdılar.





‘BUCAK'IN ADAYLIĞI TÜRKİYE GENELİNİ ETKİLEMEZ'





- Bucak'ın adaylığı çok tartışıldı. Siverek kazanılsa da batı oylarını olumsuz etkileyeceği konuşuluyor?





-Ben çok gündemde kalacağını, bir yerdeki adayın Türkiye genelini etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçmişte de yaşanmış birçok örneği var. Daha önce söylediğimiz gibi bu konuyla ilgili Urfa milletvekili ve örgütünün bir talebi oldu ve bu gerçekleşti.





- Ordu'da ittifak yok. İYİ Parti aday çıkarmadı. Saadet Partisi eski Bakan İdris Naim Şahin'i gösterdi. Ordu'da ne olur?





-Ordu çok bilinmeyenli bir denkleme doğru gidiyor. 3'lü bir yarışa döndü. Artık sonucuna bakacağız. Biz kendi oyumuzu alır üzerine de katarız. Ama ilçelerde ittifak kurduk. Büyükşehirde de resmi olmasa da gayri resmi ittifak var.







‘YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN OYU, PARTİ OYUNUN ÜSTÜNDE'





- İstanbul ve Ankara sonucu merak konusu. Sahada durum nasıl?





-Adaylarımız çok başarılı. Partinin önüne geçtiler. Tek sorunumuz onları partinin oyuna yaklaştırmak. Parti oyu ile onları birleştirmek. Aday olarak başarılı bir profil çiziyorlar. Seçmen Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu diyor ama bunu CHP anlamında yaklaştırmaya çalışıyoruz.





- İstanbul ve Ankara için anket sonucu var mı?





Ankara'da 5-6 puan öndeyiz. Ekrem Bey de 1-2 puan öne geçti.





- Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım güçlü bir aday değil mi?





Binali Yıldırım'ın geçmiş dönemlerinden dolayı etkili olacağını düşünebilirsiniz ama sahada şunu soracak insanlar: Siz 16 yıldır iktidardasınız, 25 yıldır da belediyedesiniz. Ulaştırma Bakanlığı yaptınız Başbakanlık yaptınız. İstanbul'un sorunları çözülüyordu da elinizi tutan mı vardı? Niye çözmediniz? Şu an içinde bulunduğumuz sorunların sorumlusu kim? Ne iddia koyacaksınız? Yeni ne söyleyeceksiniz? Onlar yapamadı biz mi yapacağız diyeceksiniz. Ya da biz bilmiyorduk mu diyeceksiniz? Kandırıldık mı diyeceksiniz. İstanbul'a ne diyeceksiniz. Bir de şu var. Zorla gittiği her halinden belli. Sahada ona nöbet verildi. Türkiye genelinde nasıl İzmir'de, Ordu'da, birçok yerde nöbete gönderildilerse Binali Yıldırım da İstanbul'a nöbete gönderildi. Nöbeti bittiğinde, seçimi kaybettikten sonra herhalde Saray'da kendisine etkili bir görev verirler.