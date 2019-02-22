Boğazı kesilen Harbiyeli Murat Tekin'in katillerine takipsizlik

Cumhuriyet’in haberine göre, Tekin ailesinin avukatı Kübra Aydın, darbe girişimini bastıran sivillere cezasızlık öngören KHK’nin bu dosyayla ilgisi olmadığını belirterek “Ortada, olaylar bittikten sonra polislere teslim olan askeri okul öğrencilerinin hunharca katledilmesi var. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağız” dedi.

İzmir’de yaşayan Tekin ailesinin, 21 yaşındaki Hava Harp Okulu öğrencisi oğulları Murat’ı katledenlerin yargı önüne çıkarılması istemleri karşılıksız kaldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, “nefsi müdafaayı” içeren ceza yasaları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinin yanı sıra, geçen yıl çıkarılan KHK’yi gerekçe göstererek “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi. Kendilerine tebliğ edilmeyen 07.11.2018 tarihli kararı savcılık kalemine gittikleri sırada “şifahen” öğrendiklerini belirten avukat Kübra Aydın, “Karara karşı Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz dilekçesi vereceğiz ancak olumlu bir dönüş olacağını sanmıyorum. Bundan sonra AİHM yoluna başvuracağız” dedi. Baba Sedat Tekin de, AİHM’e başvuracaklarını söyledi.





Son çıkan KHK ile 15 Temmuz ile birlikte sözde ‘terör olaylarını ve darbe girişimini engelleme’ bahanesiyle gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel suçlar koruma kapsamına alınmıştı. Hem suça bulaşan kamu görevlileri hem de sivillerin sorumluluğu üzerinde alınmıştı.

