Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den önemli AİHM kararı /26 Nisan 2017 15:28

CHP'den önemli AİHM kararı

CHP referandum sonuçlarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek.

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Referandum sonuçlarına ilişkin şaibe tartışmaları sürerken, CHP referandum sonuçlarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek.
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