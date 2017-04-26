DİSK, 1 Mayıs kutlamalarının adresini değiştirdi

DİSK’le birlikte Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Tabipler Birliği (TTB) de, 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’da değil, Bakırköy’de kutlayacaklarını açıkladı.





DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında yurttaşlar ‘HAYIRını al da gel! Emek, Barış ve Demokrasi için Yaşasın’ sloganıyla 1 Mayıs’a davet edildi.



