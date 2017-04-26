DİSK, 1 Mayıs kutlamalarının adresini değiştirdi

DİSK’le birlikte Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Tabipler Birliği (TTB) de, 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’da değil, Bakırköy’de kutlayacaklarını açıkladı.
DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında yurttaşlar ‘HAYIRını al da gel! Emek, Barış ve Demokrasi için Yaşasın’ sloganıyla 1 Mayıs’a davet edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Başkanı Kani Beko’nun 1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasına ilişkin talebini reddetmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da, Taksim Meydanı’nda ısrar edilmemesi gerektiğini belirterek, Tandoğan Meydanı’nı adres göstermişti.
Taksim’de son kutlama 2012’de
2010 yılında 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin verilmiş, ancak 2013 yılında kutlamalara birkaç gün kala meydanda çalışma yapıldığı gerekçesiyle yasak getirilmişti. 2013 1 Mayıs’ında uygulanan polis şiddetinin Gezi eylemlerinin tırmanmasına yol açtığı konuşulmuştu. O zamandan beri meydan 1 Mayıs kutlamalarına yasak.