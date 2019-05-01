CHP'den çarpıcı iddialar

Öztrak özetle şunları kaydetti:







“Türkiye’de her 100 çalışandan sadece 9’u sendikalı çalışıyor. Türkiye sendikalaşma oranıyla Macaristan’la birlikte en kötü ülke. Asgari ücret yetersiz.





Koltuk ittifakının ortakları milletimizin zekası ile adeta alay ediyor.





Seçimden önce Ankara’da belediyelerin su faturalarını terör örgütlerinin mensupları dağıtacak diyorlardı. Ankara ve İstanbul’da bugün iş başına CHP’li belediyeler geldi. Tabelalardan sökülmüş atılmış olan T.C. ibaresi yeniden belediyelerinin girişine asıldı.





Bugün Bahçeli’nin yapmış olduğu konuşmanın arkasında söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıkmasının anlaşılması olduğunu düşünüyorum. Beka lafları ile muhalefete suçlamalarda bulunurken Suriye’de ortakları PKK ve PYD ile görüşmeler yapıyorlarmış. Acaba yoksa aynı zamanda bunun da mı telaşı, bu ortaya çıkmasın diye mi bu kadar telaş içindeler. Burada bir cambaza bak cambaza taktiğinin olduğunu düşünüyorum.





ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün Saray’da konuk edildi. Temsilci Türkiye’de görüşmelere devam ediyor. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers şöyle diyor: “Suriye demokratik güçleri PKK, PYD ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmeler devam ediyor” diyor. Dün Mehmetçiğimizi şehit edenlerle bunlar doğrudan görüşüyormuş, bu doğru mu? Bunu ABD Savunma Bakan Yardımcısı söylüyor.





Saray ve onun bekçisi dışarıda PKK/PYD ile yürüttükleri bu müzakerelerin üzerini örtebilmek için bunu karartmak için mi içeride Kuvayı Milliye’nin devamı olan CHP’ye yani partimize, partimizin genel başkanına ipe sapa gelmez suçlamalarda bulunuyorlar? Bu doğrudan görüşmeler ne zaman başladı, içeriği amacı nedir, teröristlerle kaç kere görüşüldü?





Bu beyler koltuklarını koruyabilmek için şimdi İstanbul’da seçimleri yenilemeye çalışıyorlar. Yetmiyor YSK’yı açıkça baskı altına almaya çalışıyorlar.”