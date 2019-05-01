Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: En az 84 gözaltı /01 Mayıs 2019 20:26

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: En az 84 gözaltı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Taksim Meydan'ı 1 Mayıs'ta gözaltılara sahne oldu. Meydan, altı yıldır kutlamalara yasak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin dört bir yanında kutlanırken İstanbul’da Taksim Meydanı'na girmeye çalışan göstericilere polise müdahale etti.

SHABER3.COM

Beşiktaş'tan, Şişli'den ve Beyoğlu'nun ara sokaklarından Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi, 84 kişi gözaltına alındı.Sıraselviler Caddesi'nden, "Kahrolsun faşizm, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açan Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 14 kişilik grup, "Meydanlar halka kapatılamaz", "Yaşasın Taksim direnişimiz" şeklinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

Taksim meydanına yürümeye çalışan göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis ekipleri, eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Valiliğin kutlamalara kapattığı Taksim'de güvenlik güçleri çelik bariyerlerle adeta duvar örüldü. En son 1 Mayıs 2012’de miting yapılan Taksim’e çıkan birçok yol ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'ndaki kutlamalarında yaşanan olayların ardından meydan kutlamalara kapatılmış, ilk kez 2010'da izinli olarak 1 Mayıs'ta yeniden kutlama yapılmıştı. Ancak Taksim'deki kutlamalar 2013'te yeniden yasaklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: En az 84 gözaltı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:49:01