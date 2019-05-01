İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: En az 84 gözaltı

Beşiktaş'tan, Şişli'den ve Beyoğlu'nun ara sokaklarından Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi, 84 kişi gözaltına alındı.Sıraselviler Caddesi'nden, "Kahrolsun faşizm, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açan Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 14 kişilik grup, "Meydanlar halka kapatılamaz", "Yaşasın Taksim direnişimiz" şeklinde sloganlar atarak yürüyüşe geçti.





Taksim meydanına yürümeye çalışan göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis ekipleri, eylemcileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.





Valiliğin kutlamalara kapattığı Taksim'de güvenlik güçleri çelik bariyerlerle adeta duvar örüldü. En son 1 Mayıs 2012’de miting yapılan Taksim’e çıkan birçok yol ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.





1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'ndaki kutlamalarında yaşanan olayların ardından meydan kutlamalara kapatılmış, ilk kez 2010'da izinli olarak 1 Mayıs'ta yeniden kutlama yapılmıştı. Ancak Taksim'deki kutlamalar 2013'te yeniden yasaklandı.