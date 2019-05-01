Samanyolu Haber /Dünya / Wikileaks'ın kurucusu hapis cezasına çaptırıldı /01 Mayıs 2019 20:58

Wikileaks'ın kurucusu hapis cezasına çaptırıldı

Assange 2010’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çok sayıda gizli yazışmasını WikiLeaks aracılığıyla kamuoyunun erişimine açarak büyük tartışmaya neden olmuştu.

SHABER3.COM

Haziran 2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks’in kurucusu 11 Nisan’da siyasi sığınmacı statüsünün Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından kaldırılmasının hemen ardından ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.

İndirim talebine ret

Londra’daki Southwark Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Deborah Taylor, Assange’ın faaliyetlerinin ‘yasaları ciddi şekilde ihlal ettiğini’ belirtti.
 
Sanığın imtiyazlı pozisyonunu hukuku ihlal etmek için kullandığını ifade eden Taylor, yaklaşık yedi yıl Ekvador’un Londra büyükelçiliğinde ikamet etmesi nedeniyle mahkemeden talep ettiği ceza indirimini de reddetti.Assange yarın ABD’nin iade talebi çerçevesinde yeniden Londra’da mahkemeye çıkarılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Wikileaks'ın kurucusu hapis cezasına çaptırıldı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:48:58