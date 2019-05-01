Wikileaks'ın kurucusu hapis cezasına çaptırıldı

Haziran 2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks’in kurucusu 11 Nisan’da siyasi sığınmacı statüsünün Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından kaldırılmasının hemen ardından ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.







İndirim talebine ret





Londra’daki Southwark Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Deborah Taylor, Assange’ın faaliyetlerinin ‘yasaları ciddi şekilde ihlal ettiğini’ belirtti.

Sanığın imtiyazlı pozisyonunu hukuku ihlal etmek için kullandığını ifade eden Taylor, yaklaşık yedi yıl Ekvador’un Londra büyükelçiliğinde ikamet etmesi nedeniyle mahkemeden talep ettiği ceza indirimini de reddetti.Assange yarın ABD’nin iade talebi çerçevesinde yeniden Londra’da mahkemeye çıkarılacak.