Benzin ve Motorin'e zam





Benzine gelen zam pompa fiyatına yansımayacak. Daha önce yapılan düzenlemeyle benzindeki artış kadar vergiden düşülecek, böylece fiyat aynı kalacak.



Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.