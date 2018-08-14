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Benzin ve Motorin'e zam
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14 Ağustos 2018 09:30
Benzin ve Motorin'e zam
Benzinin litresine 46 kuruş, motorinin litresine 58 kuruş zam geldiği bildirildi.
SHABER3.COM
Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.
Benzine gelen zam pompa fiyatına yansımayacak. Daha önce yapılan düzenlemeyle benzindeki artış kadar vergiden düşülecek, böylece fiyat aynı kalacak.
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