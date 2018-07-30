İYİ Parti'den kurultay açıklaması









24 Haziran seçimi sonrası parti içi değerlendirme toplantısında ağır eleştiriler üzerine olağanüstü kurultay ilan eden ve aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, partililerin geri dönmesi için evini kuşatmması sonrası geri dönüp bugün başkanlık divanını topladı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ''Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir'' dedi.





Aday gösterilecek kişiye 'Sizi aday gösterelim mi' diye sorulamayacağını belirten Çıray, şöyle konuştu:





"Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir. Sayın Akşener aynı zamanda şu an halen partinin genel başkanı. Dolayısıyla kendisine yürüyen kurultay süreciyle ilgili bilgiler verdik ve kurultaya hazırız."





Çıray, Akşener'in adaylık teklifini kabul edip etmediğine ilişkin soruyu "Biz, beyanda bulunduk. Bu konuyu hiç tartışmadık. Memleket meselelerini, Türkiye'nin ekonomisinin geleceğini, dış politikasının geleceğini konuştuk'' diye yanıtladı.





Akşener'in kurultaya katılımına ilişkin bir soru üzerine de genel başkanın davet edileceğini ve partinin ortak adayı olduğunu vurguladı.