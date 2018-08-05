CHP'de hangi illerin kurultay istediği belli oldu

CHP'de muhaliflerin seçim sonrası olağanüstü kurultay için topladığı listeye ulaşıldı. İllere göre imza dağılımının yer aldığı listede, 81 ilin 76'sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiği ortaya çıktı.







Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce etrafında toplanarak olağanüstü kurultay talebinde bulunan muhaliflerle, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan partililer arasındaki çatlak giderek büyüyor. Muhaliflerin kurultay için toplanan imzaları genel merkeze teslim etmesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. Muhalifler yeterli imzayı teslim ettiklerini, genel merkez ise tam tersini söylüyor. İmza sayısı genel merkeze göre 605, muhaliflere göre ise 622. Sadece Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin de aralarında bulunduğu Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza veren olmadı.





CHP'nin il il imza veren delege sayısının yer aldığı belirtilen liste şöyle:





