Samanyolu Haber /Sağlık / 'Çoğu hayati öneme sahip 700 ilaç piyasada yok' /05 Ağustos 2018 15:21

'Çoğu hayati öneme sahip 700 ilaç piyasada yok'

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, çoğunluğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar olmak üzere 700’e yakın ithal ilacın piyasada bulunamadığını açıkladı.

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AKP'nin ithal ilaçta euro kurunu 2 lira 69 kuruşa sabitlemesi ve euronun 6 liraya dayanması nedeniyle ilaç ithalatının durma noktasına geldiğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Eurodaki artış durmuyor, durmadığı gibi ithal ilaca ödenen euro kuru da yükseltilmiyor. 700 kaleme yakın önemli ilaç piyasada bulunmuyor. Bunun nedeni de hükümetin ilaç fiyatlarını belirlemedeki yanlışları ve sağlıktan tasarruf etme çabası. Her şeyden tasarruf olabilir ancak sağlıktan tasarruf olmaz” dedi.

TASARRUF DERKEN HATALI POLİTİKA İZLENDİ

Sertel, şöyle devam etti:

“Sağlıkla ilgili harcanan parayı kontrol altına almak ve tasarruf etmek gibi bir mantık çerçevesinde hatalı bir politika izlenmeye başlandı. Bunun devamında ilaç fiyatlarını belirlemek için bir kriter ortaya atıldı ve sabitlenmiş euro kuru oluşturuldu. Sabitlenmiş euro kuru geçen yıl 2 lira 12 kuruş idi bu sene 2 lira 69 kuruş. Ancak serbest piyasada euro 6 liraya yakın. Euronun 6 liraya yakın olduğu bir ortamda ithalatçılara 2 lira 69 kuruş sabit fiyatla ilaç getir demek nasıl bir mantık? Başta kanser olmak üzere birçok kronik hastalığın ilacı ithal. Döviz artmış ama ithal ilaca verilen fiyatta bir ayarlama yapılmamış. Bu nedenle 700’e yakın ilaç çeşidi şu anda eczanelerde yok. Parası olan, imkanı olan, ithal ilaçları direkt yurtdışından getirtiyor. Ancak gariban vatandaş eczanede ilacını bulamıyor. Olan garibana oluyor. Bakanlık ya gerekli tedbirleri alsın ya da bu ilaçların neden piyasada olmadığını vatandaşlara anlatsın."

SERTEL'DEN KONUYLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Kötü giden ekonomiyi düzeltmek adına hükümetin çeşitli alanlarda tasarruf tedbirleri uygulamaya çalıştığını belirten Sertel, ithal ilaçta yaşanan sıkıntıları ve 700’e yakın ithal ilacın piyasada olmadığına ilişkin iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Sertel’in soru önergesi şu şekilde:

- Türkiye’nin yıllık ilaç ithalatı ortalama ne kadardır? 2016, 2017 ve 2018 yılının ilk altı ayında ithal edilen ilaç adedi ve ödenen miktar nedir?

- Ülkemizde ithalatına verilen ilaç sayısı kaçtır? İthal edilen ilaçlardan kaç kalemi dolaşımdadır?

- İthalat izni olduğu halde çeşitli nedenlerden dolayı yurtiçi piyasaya sokulamayan ilaç sayısı kaçtır? 700’e yakın ithal ilacın bulunamadığı iddiası doğru mudur?

- Döviz artışına paralel olarak ithal ilaç için sabitlenen (2.69 euro) euro kurunun (euronun 6 liraya yaklaştığı düşünülürse) artırılması düşünülmekte midir?

- İthal ilaç için sabitlenen döviz kuru nedeniyle çok sayıda ithal ilacın alınamadığı iddiası doğru mudur?

- Çeşitli sebeplerden dolayı ithal edilemeyen ve yurtiçi piyasada bulunamayan kanser ilacı sayısı kaçtır? 

artigercek.com
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