Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanı adayı belirlendi /04 Ocak 2019 15:43

CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanı adayı belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin'de Vahap Seçer'i, Bursa'da Mustafa Bozbey'i Kahramanmaraş'ta da Ali Öztunç'u aday gösterecek.

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Sabah toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında adayların durumu görüşüldü.

Karara bağlanan adaylar daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

Parti Meclisi toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi. Kahramanmaraş'ta ise Ali Öztunç aday gösterildi.

Bursa-Nilüfer ilçe belediye başkanı olan Bozbey'in yerine yardımcısı Turgay Erdem aday gösterildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise Hayri Türkyılmaz aday gösterilecek.
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