Ünlü İsviçre Bankasında skandal: 'Yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdılar'

ABD, daha sonra kefaletle serbest bırakılan üç kişinin iadesini istiyor.







New York Savcılığı, bankanın eski Genel Müdürü Andrew Pearse, eski küresel finans grubu başkanı Surjan Singh ve aynı birimin eski başkan yardımcısı Detelina Subeva hakkında iddianame hazırladı.





Eski Mozambik Maliye Bakanı da gözaltında

Aynı davayla bağlantılı olarak Mozambik eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın 29 Aralık'ta Güney Afrika'da, bir diğer kişiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.





İddianamede, eski banka yöneticilerinin, 2013-2016 yılları arasında Mozambik Hükümeti'nin garantör olduğu marina ve kıyı ıslahı projeleri için yatırımcılardan 2 milyar dolardan fazla para topladıkları öne sürüldü.