Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü İsviçre Bankasında skandal: 'Yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdılar' /04 Ocak 2019 15:49

Ünlü İsviçre Bankasında skandal: 'Yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdılar'

İsviçre bankası Credit Suisse'in üç eski üst düzey yöneticisi, Mozambik'te hükümet destekli "şüpheli" projelerle Amerikalı yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırdıkları suçlamasıyla Londra'da gözaltına alındı.

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ABD, daha sonra kefaletle serbest bırakılan üç kişinin iadesini istiyor.

New York Savcılığı, bankanın eski Genel Müdürü Andrew Pearse, eski küresel finans grubu başkanı Surjan Singh ve aynı birimin eski başkan yardımcısı Detelina Subeva hakkında iddianame hazırladı.

Eski Mozambik Maliye Bakanı da gözaltında
Aynı davayla bağlantılı olarak Mozambik eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın 29 Aralık'ta Güney Afrika'da, bir diğer kişiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

İddianamede, eski banka yöneticilerinin, 2013-2016 yılları arasında Mozambik Hükümeti'nin garantör olduğu marina ve kıyı ıslahı projeleri için yatırımcılardan 2 milyar dolardan fazla para topladıkları öne sürüldü.
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