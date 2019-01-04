Dünyanın en güvenli 20 havayolu şirketi açıklandı

Site Qantas'ı en güvenli havayolu şirketi seçerken Türk Hava Yolları ilk 20 en güvenli havayolu şirketi içinde yer almadı.





Airlineratings.com bu liste hazırlanırken havayolu şirketine yapılan denetimler, devletin yaptığı denetimler, havayolunun kaza geçmişi, ettiği kâr, güvenlik girişimleri ve filo yaşı gibi faktörleri dikkate aldığını belirtti.









Dünyanın en güvenli 20 havayolu şirketi alfabetik olarak şöyle açıklandı:





Yeni Zelanda Hava Yolları, Alaska Hava Yolları, All Nippon Hava Yolları, Amerikan Havayolları, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific , Emirates, EVA Air, Finnair, Hawai Havayolları, KLM, Lufthansa, Qantas, Katar, İskandinav Hava Yolları, Singapur Hava Yolları, Swiss, and United ve Virgin grubu havayolu şirketleri