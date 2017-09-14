CHP, Zafer Çağlayan için ABD'ye gidiyor

CHP, parti bünyesinde Kamu İhalelerini İnceleme Komisyonu kuracak. Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin yer alacağı tomisyon tüm ihaleleri mercek altına alacak.





CHP (Merkez yönetim kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda silah satışına sınırlama ile yeni bir boyut kazanan Almanya-Türkiye ilişkileri, ve eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı verilmesine neden olan ABD’deki dosya ve iç siyasi gelişmeler ele alındı.





‘ÇOK ÖNEMLİ VE DİKKATLE İZLENMESİ GEREKİYOR’





Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Eski Bakan Çağlayan’ın da eklendiği soruşturmanın çok önemli ve dikkatle izlenmesi gereken bir süreç olduğu değerlendirmesi yapılan toplantıda birilerinin yaptığı hırsızlık, yolsuzluk nedeniyle Türkiye halkına bedel ödetilmemesi gerektiği belirtildi.





4 eski Bakan’la ilgili Meclis’te kurulan Soruşturma Komisyonu’nda görev almış olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger hafta sonu ABD’ye gidecek. Aksünger ABD’de partililer ve hukukçularla görüşerek dosya ile ilgili bilgi alacak.





MYK’de Kamu İhalelerini İnceleme Komisyonu adı altında da bir Komisyon kurulmasına karar verildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bizzat önerdiği Komisyon milletvekilleri, parti yöneticileri ve uzmanlardan oluşacak. Komisyon yapılan ve yapılacak tüm kamu ihalelerini mercek altına alacak. Hazırlanan raporlar parti yönetiminde görüşüldükten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.











