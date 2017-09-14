Ege ve Akdeniz’den umudu kesen mülteciler yeni bir yol buldu

Euronews’un haberine göre dün sabah saatlerinde bir arızalanan bir tekneden tehlike sinyali gönderildi.







Bunun üzerine harekete geçen Romanya sahil güvenliği, Iraklı ve İranlı 56’sı çocuk 157 mülteciyi rüzgarlı ve dalgalı denizden kurtardı.





Mülteciler başkent Bükreş’in 250 kilometre uzağındaki Constanta limanına götürüldü.





Karadeniz’de bu denli yüksek sayıda mülteci grubunun engellenmesi, Ege ve Akdeniz’de artırılan denetimlerin bir sonucu olarak görülüyor.





Zira 2014’te Karadeniz’de Avrupa’ya geçerken 430, 2015’te 65, geçen yılsa yalnızca bir mülteci engellenmişti.





Geçen haftasonu da Romanya ve Bulgaristan sahil güvenlik birimleri, boğulma tehlikesi geçiren 217 mülteciyi kurtarmıştı.