Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'ın korumaları valinin korumalarını odaya çekip dövdü' /14 Eylül 2017 08:36

'Erdoğan'ın korumaları valinin korumalarını odaya çekip dövdü'

"Daha önce Cumhurbaşkanlığı korumaları Manisa Valisi'nin korumasını bir odaya alarak, dövdüler. Bunlar çok sert davranıyor."

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Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Sabuncubeli Tüneli’nde ‘Işık Göründü’ törenine katılmak için Manisa’dan gelen 70 kişilik AKP heyeti, Başbakanlık korumaları tarafından listede bulunmadıkları gerekçesiyle tören alanına alınmadı.

Bunun üzerine AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, koruma polislerine “Konuşma fazla. Girin içeriye. Senden dolayı oy mu kaybedeceğim ben” diye tepki gösterdi. Özdağ'ın koruma polisine yönelik tavrına CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Muktedirler işlerine gelince polisimizin arkasından timsah gözyaşı döküyor, işlerine gelmeyince azarlayıp hakaret ediyor. Polis, iktidarın şamar oğlanı değildir” diye tepki gösterdi. Özdağ ise Başbakanlık-Cumhurbaşkanlığı korumalarının nahoş olaylara yol açtığını, koruma görevini layıkıyla yapmadıklarını savundu. Özdağ, şunları kaydetti: “Daha önce Cumhurbaşkanlığı korumaları Manisa Valisi'nin korumasını bir odaya alarak, dövdüler. Bunlar çok sert davranıyor.  Kastım hakaret değildir, maksadını aşan ifade varsa özür dilerim.”

Sözcü
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