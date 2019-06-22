Samanyolu Haber /Gündem / CHP seçime hazır: Sonuçlar kesinleşene kadar sandık terk edilmeyecek /22 Haziran 2019 14:49

CHP seçime hazır: Sonuçlar kesinleşene kadar sandık terk edilmeyecek

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine geri sayım başlarken, CHP'nin sonuçlar kesinleşinceye kadar Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleriyle aktif bir şekilde sandık nöbeti tutacağı belirtildi.

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CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tartışmalı kararıyla tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık güvenliğini sağlamaya hazır.
CHP MYK üyeleri ve vekiller sorumlu oldukları bölgeleri terk etmeyecek.

Oy verme işleminin başlamasından yaklaşık iki saat önce ilgili sandıkların bulunduğu bölgelere gelecek Millet İttifakı’nın görevli ve gönüllüleri sandıklar kapanana ve sonuçlar tutanak altına alınana kadar sandık başından ayrılmayacak.

AA YERİNE ANKA

CHP seçim sonuçlarını parti içi seçim takip sisteminin yanı sıra; 31 Mart’ta veri akışını keserek tartışmalara neden olan Anadolu Ajansı (AA) yerine ilk kez sonuç açıklamaya hazırlanan ANKA’dan da takip edecek.
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