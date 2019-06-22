DR. ALİ DEMİREL - SAMANYOLUHABER.COM





Tasarruf, en büyük zenginliktir





Günümüzde israfın, toplumun hemen her kesiminde büyük bir felaket halini aldığını görüyoruz. Çünkü lüks sayılabilecek pek çok eşya, artık zaruri ihtiyaç maddesi telakki ediliyor.





İktisat her şeyi yerinde ve ölçüsünde kullanmaktır. İktisat eden nimete hürmet göstermiş sayılır. İsraf ise eşyayı yersiz, ölçüsüz ve zamansız kullanmaktır. İktisat manevî bir şükürken israf nimete değer vermemektir.





Günümüzde anlamını ve ehemmiyetini daha iyi kavradığımız tasarruf ve kanaatin düşünce dünyamızda ve pratik hayatta hak ettiği yeri bulabilmesi amacıyla Yeni Ailem dergisi Haziran sayısında bu konuya dikkatleri çekiyor.





Malumunuz, birbirinden istifadeli kapak konuları, haberleri ve yazılarıyla ailemizi adeta bir anne şefkatiyle saran Yeni Ailem dergisi, yayıncılık hayatında bir yılını geride bıraktı.





Derginin yeni sayısında tasarrufun zenginlik ve bereket sebebi olduğu hem geçmişten hem de günümüzden yaşanmış örneklerle anlatılıyor.





Dergide hangi konular işleniyor?





Sizleri “Acaba hangi yazılar bizi bekliyor?” diye daha fazla meraklandırmadan Haziran sayısının muhtevasıyla baş başa bırakmak istiyorum.





Emine Eroğlu, “Sonsuzluk ve bugün” yazısıyla bizi yine tefekkür iklimine davet ediyor. Dikenler içinde olsa da gül kokmak, geceler içinde olsa da aydınlık kalmak isteyenlere sesleniyor.





Cemil Tokpınar Hoca bu ayki köşe yazısında, “Çekilen geçim sıkıntısı ne kadar büyük olursa olsun iktisat ve kanaat vazgeçilmez bir düstur olmalı” diyerek bizleri iktisada sarılmaya davet ediyor ve bunun uygulanabilir yöntemlerini anlatıyor.





NBA yıldızımız Enes Kanter, bu ayki yazısında “İnsan hayal ettikçe yaşar” diyor ve gençlere başarısının sırlarını anlatıyor.





Ebru Nida Bilici, Bediüzzaman Hazretleri’nin kanaat anlayışını kendilerine rehber edinen Polat ailesinin örnek hayatını kaleme alıyor.





Dr. İnci Gürsoy “Yazın nasıl beslenmeliyiz?” sorusunu cevaplandırıyor.





Dr. Anne, “Göze gelmeyin!” başlıklı yazısıyla çocuklarımızın göz sağlıyla ilgili ipuçları veriyor ve görme organımıza zarar gelmesi durumunda ilk yardım adına neler yapılması gerektiğini maddelendiriyor.





Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da derginin orta sayfasında tam 16 sayfa çocuklar için hazırlanmış ayrı bir dergi mevcut. Çocuklarımızı bu sayıda da birbirinden istifadeli bilmece, bulmaca, hikâye ve masallar bekliyor.





Osman Karyağdı, “İsraf ölçülerin dışına çıkmaktır” diyerek israf konusunu işliyor.





İsmet Macit, Efendimiz’in (s.a.s.) ruhunun ufkuna yürüdükten sonra defnedildiği Hücre-i Saadetlerini kaleme alıyor.





Neda Özgür, “Çocuk israf ve kanaati nasıl öğrenir?” sorusunu cevaplandırıyor ve pedagojik açıdan meseleye yaklaşıyor.





Abdullah Yiğit, “Edep, başımızı tacı” diyerek unutulmaya yüz tutmuş görgü kurallarından bahsediyor ve bizi adeta silkeliyor.





Daha bunun gibi pek çok istifadeli yazı mevcut Yeni Ailem dergisinin sayfaları arasında.





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