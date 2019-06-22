Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul seçimi için son hazırlıklar yapılıyor /22 Haziran 2019 15:15

İstanbul seçimi için son hazırlıklar yapılıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından yenilenmesine karar verilen seçim için hazırlıklar tamamlandı.

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İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden sandık başına gidecek.Yarın yapılacak seçimde, seçmene sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. 

SON HAZIRLIKLAR

İstanbul’daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar’daki İlçe Seçim Kurulu’nda da yarın yapılacak seçim için son hazırlıklar gün boyu sürdürüldü.

Dün akşam tamamlanan oy pusulalarının torbalara doldurma işleminin ardından bugün bu torbaların mühürlenmesine geçildi. Seçim kurulunun bulunduğu binada polis önlem alırken, oy torbalarının taşınacağı yürüyüş güzergahı Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından polis bariyerleri ile çevrelendi. Bu güzergahta ayrıca güvenlik kameraları da yerleştirildi.

Seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Yarın yapılacak seçim için tek sandıkta oy kullanacak. Listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Açıklamaya göre, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek
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