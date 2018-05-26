Yandaş Yazardan Maranki'ye ilginç tepki... Böyle bir şeyi nasıl yedik

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Bitkisel tedavi yöntemleri uzmanı" olduğunu iddia eden Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak “Umudumuz 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” sözleri sonrası başlayan tartışmaya katıldı. Maranki'nin CV'sini paylaşan Alçı, "Bunu nasıl yedik" diye sitem etti.





Alçı'nın "Maranki konusunda medyanın yatacak yeri yok!" başlığıyla yayımlanan yazısındaki CV şöyle:





“LİSEYİ İstanbul’da okudu. Ardından puanının yettiği (puan anca oraya yetti anlamında) Tütün Eksperleri Yüksek Okulu’nu bitirdi ve 1976’da stajını bitirerek devlet görevine başladı. Maliye Gümrük Tekel Bakanlığı’nın çeşitli ve üst kademelerinde teknik, idari görevler, eksper, baş eksper, baş uzman olarak çalıştı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirdi. (Yani baş eksper olarak çalışırken bir yandan da endüstri mühendisliği mi okudu?) 1986 yılında İÜ İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset bölümünde master yaptı. 1990’da aynı bölümün Sosyal Siyaset Çalışma Ekonomisi Endüstri İlşkileri alanında doktorasını bitirdi....





İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Azerbaycanca Türk Dili(?) ve Rusça bilmektedir. Biyoenerjist, kozmik bilim uzmanı, bitkisel tedavi konusunda uzman, stratejik araştırmalar uzmanı gibi sıfatlarla tanınmaktadır. (Ne zaman aldı bu uzmanlıkları, kozmik bilim uzmanı ne demek? Endüstri mühendisliği ardından sosyal bilimler okuyup nasıl bir insan bitki uzmanı olur, ki öyle bir bölümü okuyup okumadığı da belli değil.)





1993’te Azerbaycan devletinin talebi üzerine TC adına görev yaptığı ilgili birimin baş uzmanı olarak araştırmalar yapmak ve ders vermek üzere Azerbaycan’a gitti, 10 yıl kaldı. TC adına Azerbaycan Birleşmiş Milletler Teşkilatı (o da ne?) UNDP, UNV birimlerinin kalkınma programları çerçevesinde devlet ve özel üniversitelerin planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçişleriyle ilgili ‘Principles Marketing’, ‘International Economic Organization’, ‘International Marketing’, ‘İslam Economy Relations’ (her şeyin uzmanı maşallah!) ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ‘University Lecturer’ unvanıyla ‘Specialist’ olarak diplomatik statüde görev yaptı.





(Dışişleri’ne soruyorum: Bu doğru mu? Bu kişiye diplomatik bir görev verdiniz mi?)





Azerbaycan Milli Meclisi’nde danışmanlık yaptı... BM’nin UNESCO ve Avrupa Birliği nezdinde kurularak faaliyet gösteren IPA’da görev yapan Maranki... ilmi şura kararıyla ‘University Lecturer’ göreviyle ‘Economy’ alanında profesör unvanı almıştır. (Türkçesi: Profesörlüğü palavradır!) ...





Ayrıca Türkiye’nin AB’ye girme sürecinde AB stratejilerinin hazırlanması ile ilgili olarak Amsterdam’da ‘Türkiye Hollanda Vakfı’nın başkanlığını yaptı. (Tam hangi alan eksik kaldı derken buldum, AB üzerine de çalışmış!)





Siyah kuşak judo, tekvando, shiatsu hocası konumundadır. (Ondan beklenen de budur!)”





Yukarıda alıntıladığım şarlatanlık kokan ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan uydurmalar Ahmet Maranki denen ve yıllardır kendini bitki ve biyoenerji uzmanı olarak pazarlayan insanın sözde biyografisi. Öyle zor bulunan bir biyografi değil, her yerde var! Birçok gazetenin arşivinde de bulabilirsiniz bu palavraları...





Hepinizin gözünün içine baka baka aklımızla alay eden bu adamın saçmalamalarına hepimiz müstahakız, kimse kusura bakmasın!