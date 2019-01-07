Ali Emir Pakkan / samanyoluhaber.com



Fuat Sezgin'in yolu





24 Ekim 1924’te Bitlis'te doğdu.





İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde öğrenim gördü.





1950 yılında Arap Dili ve Edebiyatı'nda 'Buhari'nin Kaynakları' isimli doktora tezini bitirdi.





1954'te İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde doçent oldu.





27 Mayıs 1960 askeri darbesinde, 147 öğretim üyesi ile birlikte üniversiteden uzaklaştırıldı.





Onu bilim dünyasında uluslararası bir değere kavuşturan gelişme, üniversiteden ihraç edilmesi ile başladı. Yurtdışında çalışmasa belki de aynı başarıyı gösteremeyecekti.





1961'de Almanya'ya gitti. Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi'nde misafir doçent unvanı ile ders vermeye başladı.





1965’te profesör oldu. 1982 yılında Goethe Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü kurdu.





İslam bilim tarihi hocası olarak uluslararası bir şöhrete ulaşmıştı.





Yıllar sonra karşılaştığı 27 Mayısçı Mehmet Özgüneş’e şunları söyler:





“Siz askeri darbe yaptığınız andan itibaren daima sizin yanlış yaptığınıza inandım ve size karşı hep muhalif oldum. Maalesef her şeyi yanlış yaptınız. Ama bir şeyi doğru yaptınız. Bu da beni memleketten çıkarmış olmanızdır. Kıpkırmızı oldu.” ( Yitik Hazinenin kaşifi: Fuat Sezgin, İrfan Yılmaz, Yitik Hazine Yayınları)





Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018 tarihinde, 93 yaşında hayata veda etti.





27 Mayısçıların yolundan giden AKP, 5000 in üzerinde akademisyeni KHK’larla ihraç etti.





Ülkenin değer üreten bilim adamlarına üniversite kapıları kapatıldı.





Şimdi onlara düşen de Fuat Sezgin’in yolunu izlemek olmalı...



