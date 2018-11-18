Samanyolu Haber /Politika / CHP milletvekili hayatını kaybetti /18 Kasım 2018 11:34

CHP milletvekili hayatını kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Parti çalışması için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçiren ve Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki Bircan, bu sabah vefat etti.

Bircan'ın oğlu Eren Bircan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır" ifadelerini kullandı.

Edirne'nin Enez İlçesine bağlı Hasköy'de 1959'da doğan Erdin Bircan, İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı.
Özel sektörde yöneticilik yapan Bircan, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nde (TRYİAD) iki dönem başkan yardımcılığı görevini üstlenen Bircan'ın, Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesiydi.

TBMM'de 25 ve 26. dönemlerde milletvekili olarak görev yapan Bircan, 24 Haziran seçimlerinde de Edirne'den parlamentoya girmeye hak kazandı.

Bircan evli ve iki çocuk babasıydı.
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