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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı açıklaması
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17 Kasım 2018 23:24
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yapıldı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Hükümetinin Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğu konusunda nihai bir karara varılmadığı belirtildi.
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