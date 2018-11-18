'Kavala Operasyonu'nda son durum: Bir kişi tutuklandı, 12 kişi serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'sinin daha işlemleri tamamlandı.







Adliyeye sevk edilen 7 kişiden İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu tutuklandı, Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Ekmekçi, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku ve Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Mine Özerden de adli kontrol şartıyla emniyetten serbest kaldı.





Bu arada, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ve Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Bora Sarı da dün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlikten Filiz Telek'in emniyetteki işlemleri sürüyor.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.