Tarçın, vücudu yağlanmadan koruyor

Amerikan Kalp Derneği'nin Minneapolis kentinde gerçekleşen toplantısında bir araya gelen ABD'li ve Türkiye'den uzmanlar, tarçının kullanımının insan vücudunu yağlanmadan, diyabet ve insülin yetmezliğin gelişmesinden koruyabileceğini açıkladı.





Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre Dünya nüfusunun 3'te biri obezite sorunuyla boğuşuyor, İngiltere veya Ortadoğu'da bazı ülkelerdeyse nüfusun yarısından fazlasında fazla kilo sorunu bulunuyor.





Tahminlere göre 2025'e kadar fazla kilosu olan kişilerin sayısı 2.7 milyara, obezite sorunu olan kişilerin oranıysa yüzde 17'ye ulaşacak. Bu nedenle uzmanlar, ilaçla tedavi veya diyet uygulama yöntemleriyle aşırı kilolardan kurtulma yöntemleri geliştirmeye çalışıyor. Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kazım Şahin ve ekibi, obezite sorununun tarçında bulunan polifenollerin antioksidan özelliği sayesinde ortadan kaldırılabileceğini tespit etti.









Bu sonuca varmadan önce bilimciler, fareleri kullanarak gerçekleştirdiği deneyde üç ay boyunca bir grubu yağ oranı yüksek çok kalorili yiyeceklerle, diğer grubu ise sıradan yiyeceklerle besledi. Her grupta farelerin yarısına tarçın özü verildi.





Deney, tarçının yağlı yiyeceklerle beslenen farelerin üzerinde olumlu etki yaptığını gösterdi. Farelerin ağırlığı ortalama olarak yüzde 10 azaldı, yağ tabakası ise, aynı yiyeceklerle beslenip tarçın almayan kardeşlerine göre yüzde 30 oranında inceldi. Bu grubunun kanında da daha az kolesterol ve daha çok antioksidana rastlandı.





Bu sonuçlara dayanarak Prof.Dr. Şahin ve ekibi, tarçının sadece mutfakta değil, küresel obezite sorunuyla mücadelede tedavi amacıyla da kullanılabileceğini öne sürdü.