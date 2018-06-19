CHP’li Tanrıkulu’na tweet’leri nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan fezleke

Ankara başsavcılığınca hazırlanan fezlekede CHP’li vekile yönelik iki suçlama yer alıyor.



Bunlardan ilki, Muğla’da çıplak gözaltı yapılan PKK şüphelilerinin fotoğrafını 6 Ekim 2017’de paylaşarak “Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak” diye yazmak.



CHP’li vekilin suçlama konusu paylaşımı…

İkincisi ise ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken 19 ve 21 Ocak tarihlerinde ‘Savaşa hayır’ paylaşımını yapmak.









‘Masum ve iyi gösterdi’

Fezlekede, ‘söz konusu paylaşımların gerek terör örgütüne müzahir, gerekse diğer açık kaynaklarda haber olarak yer aldığı’ belirtilerek şöyle dendi: “Deliller değerlendirildiğinde, terör örgütünün ulusal ve uluslararası kamuoyunda masum ve iyi gibi lanse edildiği, dolayısıyla örgütün bu yolla övüldüğü, yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütünün yanında yer alındığı, bu yolla terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır. Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu’nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiştir.”





Beş yıl ceza çıkabilir

CHP’li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, Meclis başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.





Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Tanrıkulu hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.