Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Tanrıkulu’na tweet’leri nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan fezleke /19 Haziran 2018 14:42

CHP’li Tanrıkulu’na tweet’leri nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan fezleke

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla fezleke hazırlandı.

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Ankara başsavcılığınca hazırlanan fezlekede CHP’li vekile yönelik iki suçlama yer alıyor.


Bunlardan ilki, Muğla’da çıplak gözaltı yapılan PKK şüphelilerinin fotoğrafını 6 Ekim 2017’de paylaşarak “Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak” diye yazmak.


CHP’li vekilin suçlama konusu paylaşımı…

İkincisi ise ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken 19 ve 21 Ocak tarihlerinde ‘Savaşa hayır’ paylaşımını yapmak.


‘Masum ve iyi gösterdi’
Fezlekede, ‘söz konusu paylaşımların gerek terör örgütüne müzahir, gerekse diğer açık kaynaklarda haber olarak yer aldığı’ belirtilerek şöyle dendi: “Deliller değerlendirildiğinde, terör örgütünün ulusal ve uluslararası kamuoyunda masum ve iyi gibi lanse edildiği, dolayısıyla örgütün bu yolla övüldüğü, yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütünün yanında yer alındığı, bu yolla terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır. Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu’nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiştir.”

Beş yıl ceza çıkabilir
CHP’li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, Meclis başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Tanrıkulu hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.
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