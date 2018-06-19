Erdoğan, Çiller'ler ve Ağar'larla, nasıl bir despotluk yolunda

Gazeteci-Yazar Hasan Cemal, "Türkiye'de Şimdi Türkiye'de 'tarihsel düşmanların geçici ittifakı' yaşanıyor" ifadeleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemini özetledi.







Cemal, T24'te yayınlanan yazısına 10 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu Yazar Mehmet Altan'ın yazdığı tebliği paylaşarak başladı.





Yazı şu şekilde devam ediyor;









Mehmet Altan.

2016'nın 10 Eylül gününden beri hapiste. Neredeyse iki yıldır özgürlüğünden yoksun.

Anayasa Mahkemesi, bu yılın 11 Ocak günü Mehmet Altan'ın tutukluğunu hak ihlali saydı.

Ama Mehmet kardeşim hala Silivri'de, çünkü yüksek mahkemenin kararını takan yok, çünkü bu ülkede hukuk guguk...

Sevgili Mehmet, Frankfurt Goethe Üniversitesi’nin 15 Haziran'da düzenlediği bir konferansa davetliydi.

Konferans, Almanya ve Türkiye: Erdoğan’ın Siyaseti ve Sonuçlarıbaşlığını taşıyordu.













Mehmet Altan, Silivri Cezaevi’nden konferansa Türkiye’de Milliyetçilik ve İslamcılık başlığını taşıyan bir tebliğ gönderdi. Aşağıdaki bölümlerin altını çiziyorum:





Türkiye'de son 16 yıldır Cami

cemaati üzerinden yol alan

zihniyet iktidarda.

Bir zaman AB reformları, askerî

vesayet karşıtlığı,

demokratikleşme istikametinde

olumlu adımlar attı.

Muhafazakâr demokrat anlayışı

benimsemiş göründü.

2011'den sonra bu hedefler terk

edildi. Devlet rantları siyaseti

zehirledi. Yolsuzluk, keyfîlik,

dinsel motiflerle yığınları

yönlendirme, hamaset,

demokrasiyi ve hukuku düşman

ilan etme öne çıktı.

Cami üzerinden siyaset yapanlar

kendilerine yeni ittifaklar

aramaya koyuldu, bir dönem önce

kavga ettiği kışla üzerinden

siyaset yapanlarla koalisyona

gitti.

Cami- Kışla ayrışması, geçici

bir ittifaka dönüştü. Evrensel

değerlere düşman "milliyetçi-

muhafazakâr" bir cephe doğdu.

Demokrasi, hukuk, basın

özgürlüğü, temel haklar rafakalktı.

Globalizmin zor hazmı, Türkiye'de

de iyileşme sürecini tersine

döndürmekle kalmadı, tarihsel

"düşmanların" demokrasi

karşıtı ittifakını doğurdu.





















Sevgili Mehmet haklı.

Şimdi Türkiye'de "tarihsel düşmanların geçici ittifakı" yaşanıyor.

Bu ittifak, iftar sofralarında Erdoğan'ı alkışlayan paşalarla, Erdoğan'a destek çıkan Avrasyacı, Ergenekoncu askerlerle, Erdoğan'ın kolundaki Ağar'larla, Çiller'lerle su yüzüne vuruyor.

Bu ittifak, sevgili Mehmet'in dediği gibi, Türkiye'de demokrasiye karşı.

Özgürlüğe karşı.

Hukukun üstünlüğüne karşı.

İfade özgürlüğüne karşı.

Demokrasinin omurgası olan yargı bağımsızlığına, güçler ayrılığına karşı.

Demokrasi karşıtı ittifak, bunun içindir ki hoşlanmadığı sesleri susturmak istiyor.

Eleştirel sesleri kısmaya çalışıyor.

Bunun içindir ki Erdoğan Türkiye'si sırtını Batı'ya dönüp, yüzünü Doğu'ya, despotların Rusya'sına, İran'ına, Çin'ine çeviriyor.

Ama yazın bir kenara:

Bu böyle gitmeyecek.

Erdoğan'la Türkiye'nin önü kapalı.

Çünkü Erdoğan, bir kolunda Ağar'lar ve Çiller'ler, diğer kolunda Avrasyacı, Ergenekoncu paşalar, Türkiye'yi miiliyetçi-muhafazakar despotluğun karanlık sularına çekiyor.

Bu sular istikrarsızlık demektir.

Bu sular belirsizlik demek.

Bu fırtınalı sularda ne ekonomi dikiş tutar, ne de siyaset normalleşir.

Bu karanlık sularda dolar kuru da alır başını gider, siyasal istikrarsızlık da derinleşir.

Erdoğan artık çöküşte!

Kendisiyle birlikte Türkiye'yi de dipsiz bir kuyuya çekiyor.

Erdoğan'la Türkiye'nin çöküşü durmaz!

Hiç kimse hayal kurmasın.

24 Haziran'ı bir mucize eseri ya da "devlet zoru"yla kıl payı kazansa bile Erdoğan'la kurtuluş diye bir son yoktur.

Bu nedenle, "demokrasi karşıtı ittifak"a hayır demek için 24 Haziran çok kritik bir eşik.