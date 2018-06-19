Meral Akşener, başkan yardımcılığı önereceği isimleri açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran'daki seçimi kazanacağını söylerken, CHP'li ve Saadet Partili rakipleri Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı.





Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtlayan Akşener, "İkinci tura sizin kalmanız durumunda Sayın İnce ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya Sayın İnce kalırsa sizin ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:





"2. tura ben kalacağım ve elbette kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım."





Akşener "2. tura İnce'nin kalması halinde destek verir misiniz?" sorusuna da "Ben bu soruya ‘evet' cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye yanıt verdi.