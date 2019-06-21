Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Beylikdüzü Belediyesi'nden provokasyon iddiası /21 Haziran 2019 22:39

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi'nden provokasyon iddiası

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, siyasi parti ya da herhangi bir kişinin ismini vermeksizin ilçesinde seçim öncesi provokasyonu yapıldığını iddia etti.

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CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, siyasi parti ya da herhangi bir kişinin ismini vermeksizin ilçesinde seçim öncesi provokasyonu yapıldığını iddia etti. Çalık, çöp konteynerleri boş olmasına rağmen bazı kişilere ‘çöpleri yere atın’ talimatı gittiğini savunarak, “Çalışmıyoruz algısı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

Twitter hesabından boş çöp konteynerlerinin hemen yanında yerlerde çöplerin bulunduğunu gösteren bir video paylaşan Çalık, “Etik siyaset yapmayı çoktan unuttular. Yeni bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Çöp konteynerlerimiz boş, çöpleri yerlere attırıyorlar. Çalışmıyoruz algısı oluşturmak için. Halkımızın sağlığını hiçe sayıyorlar. Tek dertleri İstanbul’un rantı” ifadesini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin internet sitesinde konuya dair yer alan haberde de, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine sayılı günler kala kimliği belirsiz kişilerin özellikle CHP yönetiminde olan belediyelere karşı yürüttüğü algı operasyonu Beylikdüzü Belediyesi’ne de sıçradı. Özellikle büyük kapasiteli modüler çöp sistemlerinin olduğu ana caddelerde, okulların yer aldığı bölgelerde ve yaya ile araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde, konteynerlerin içinin boş olmasına rağmen çöplerin dışarıya ve yerlere atıldığı gözlendi” dendi.

(t24.com.tr)
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