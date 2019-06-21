İmamoğlu'dan Öcalan sorusuna cevap:

Mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu, seçime iki gün kala rakibinin ‘manevra’ yaptığını söyleyerek, “İBB’de ne olup bittiğini anlattığımda bir avuç insanın tansiyonu baya düşecek” dedi. Abdullah Öcalan’ın mektubunun, oylarında düşüşe neden olup olmayacağı sorulan İmamoğlu, “Oyum düşecek düşmeyecek, öyle bir kaygım yok zaten” cvabını verdi.





İmamoğlu, “Yarın değil bir sonraki gün yerel seçim var. Yerel seçime giderken yapılan manevralara benim aklım ermiyor. Atılan taklalara da benim aklım ermiyor. İstanbul’da yerel seçime gidiyoruz. Yapılmak isteneni anlamış değilim. Benim esas sorguladığım ne var bu İstanbul’da. Tespit ettiklerimiz var; acaba tespit edemediğimiz neler var? Bu milletin aklı ile oynayamazlar. Biz İstanbul’da ne olduğunu çözeceğiz. Bu kadar feryat figan atılan taklalara, yapılan manevralara sebebin ne olduğunu İBB’ye gelir gelmez bulacağız. Milletimizle paylaşacağız. Artık bizim de aklımız dimağımız yetmiyor. Seçime iki gün kala bu manevralar nedir? Kimin ne dediği birbirine karıştı. Kendi içlerinde bile… Üzücü ama ben sebebini 24 Haziran’dan sonra halkımızla paylaşacağım. Tüm siyasi partilere oy verenlerle paylaşacağım.” İfadesini kullandı.





Ekrem İmamoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun oylarında düşmeye neden olup olmayacağı sorulan Ekrem İmamoğlu, “Onu bilmem ama 24 Haziran’dan sonra birilerinin tansiyonunun düşeceği kesin. Oy meselesini bilmem ama İBB’de ne olduğunu anlattığımda bir avuç insanın tansiyonu bayağı bir düşecek. Oyum düşecek düşmeyecek, öyle bir kaygım yok zaten” cevabını verdi.





İmamoğlu, “Seçime iki gün kala Ekrem İmamoğlu’nun tehdit edecekler. Daha ortada suç duyurusu yok, dava yok. Şimdiden suçu tanıyacaklar. Meselenin ne kadar farklı bir yerlerde olduğunu anlıyorsunu değil mi?” diye konuştu.





İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:





"Mesele “Yok Ekrem İmamoğlu hakaret etti” meselesi değil; o mektup yazmış bu mektup yazmış değil, her gün şapkadan tavşan çıkarmaları. İşte tehdit etmeleri… Vız gelir, tırıs gider. Millet var arkamızda.





Öyle tehdit falan zihnimizin içinde yer eder. Merak ediyorum ne var İstanbul’da?





İftira dolu ifadeler var ki. Hatta gözümün ucuyla gördüğümde şaşırdım yani. Benim de karşımda Murat arkadaşım duruyordu. Sadece karşımda duruyordu. Bir ara sağ tarafında birinin kağıt kaldırıp indirdiğini gördüm, son dakikalardı. Şimdi söyleyelim o zaman. Son 10-15 saniye kala ‘çaya davet’ yazdığını gördüm. Yıldırım’ın çaya davet etmesi kendi fikri değil yani. Ne diyelim, danışmanıyla birlikte çay içerim. Neyse ben bunları konuşmak istemem. Biz hiç o alana girmedik.





Başta vız gelir, tırıs gider diyen rakibimiz, onun yaptığı manevraları da beni şaşırtıyor. Ne isek oyuz.





İBB’nin 35 milyon liraya ihale ettiği Bakırköy-Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatının Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesini dün bilerek meydanlarda söylemedik. Bu bir oy mevzusu değil, ben 24 Haziran’da yeniden görevime döneceğim, o zaman bu mevzuyu inceleyeceğim. Vali Bey’e defalarca çağrıda bulunuyorum, böyle acizlik olmaz. Bugün bile söylüyorum, İBB’nin zabıtaları sağda solda afiş kesiyor. Vali Bey, siz bizim yerimiz vekâlet ediyorsunuz, bari siz ortada durun. Bu iş şehrin iradesidir. Ne aceleniz var da protokol imzalıyorsunuz. Pazartesi seçilen imzalar. Devlet adamlığına yakışan bir durum değildir. Kimin malını bakanlığa devrediyorsun? Partizanlık mı yapıyorsunuz? Beylikdüzü Belediyesi’ne ait spor salonunu devretmemekte geçmişteki iki spor bakanı taklalar attı. Hatta bir sürpriz yapayım mı, dönemin başbakanı Yıldırım’ı da ziyaret ettim. Yıldırım, “Haklısınız” dedi. Herkes haddini bilecek devlet adamı olarak. Birinin değil devletin emrinde olacak. Vali Bey’e istirham ediyorum imzasının kıymetini ve sınırını bilsin."