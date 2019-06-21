Samanyolu Haber /Spor / Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes /21 Haziran 2019 22:46

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Efes maçı 89-74 kazanırken, seride 4-3 öne geçip şampiyonluğunu ilan etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes bu şampiyonlukla birlikte Türkiye liglerinde 14'üncü kez şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise parkeye; Sloukas, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk sayıları, Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu 2/2 isabet ile geldi. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü Larkin'in 7 sayılık performansıyla 11-8 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde hücumda istediği pozisyonları bulan Fenerbahçe Beko, Larkin'in 13 sayılık performansına rağmen çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyot, Guduric'in üç sayılık isabeti ile başladı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes, 15'inci dakikayı 35-31 önde geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in iyi oyunuyla hücumda sayılar üretmeye devam etti. Ev sahibi ekip, ilk periyotta Dunston'ın 3 faulü bulması nedeniyle ikinci periyotta yıldız oyuncudan yararlanamamasına rağmen soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti.

Üçüncü periyot, Sertaç Şanlı'nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin'in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21'inci dakikada farkı 10'a yükseltti: 51-41. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26'ncı dakikadaki TV molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Efes, maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58.

Final periyodunun ilk basketi, Moerman'ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve 33'üncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes parkeden 89-74 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Ergin Ataman maç boyunca yerinden kalkmadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin son maçında hiç yerinden kalkmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenerek şampiyon olurken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın maç boyunca yerinden kalkmaması ise dikkat çekti. Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti.

Ergin Ataman ayrıca maç biter bitmez direkt soyunma odasına gitti.
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