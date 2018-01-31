Samanyolu Haber /Gündem / CHP kurultayı öncesi sürpriz görüşme /31 Ocak 2018 13:35

CHP kurultayı öncesi sürpriz görüşme

Muharrem İnce, Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme talebi İnce'den geldi.

SHABER3.COM

CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultay'da adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde görüşüyor.

İnce'nin çıkışta kısa bir açıklama yapması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP kurultayı öncesi sürpriz görüşme Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:42:45