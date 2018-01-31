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CHP kurultayı öncesi sürpriz görüşme
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31 Ocak 2018 13:35
CHP kurultayı öncesi sürpriz görüşme
Muharrem İnce, Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme talebi İnce'den geldi.
SHABER3.COM
CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultay'da adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde görüşüyor.
İnce'nin çıkışta kısa bir açıklama yapması bekleniyor.
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