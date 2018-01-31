Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye Afrin uyarısı: İşgale dönüşmemeli /31 Ocak 2018 13:32

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye Afrin uyarısı: İşgale dönüşmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin operasyonunun 'işgal operasyonu'na dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi Afrin operasyonu konusunda uyardı.

'BİZİM İÇİN GERÇEK BİR SORUNA DÖNÜŞÜR'

Operasyonun işgale dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Macron şu ifadeleri kullandı: " Eğer bu operasyon Türkiye sınırına yönelik potansiyel tehditlerle mücadeleden saparak bir işgal operasyonuna dönüşürse bu bizim için gerçek bir soruna dönüşür."

'MÜTTEFİKLER İLE KOORDİNASYON HALİNDE OLMALI'

Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı operasyonda 'Avrupa ülkeleri de dahil müttefikleri ile koordinasyon halinde olması gerektiğini' vurguladı
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