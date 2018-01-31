Yazar Mustafa Hikmet Kayapalı balkondan mı düştü, polis mi öldürdü?

Geçtiğimiz Temmuz ayının ilk günlerinde polisler önce evine baskın düzenledi ardından evin balkonlu odasında Kayapalı ile yalnız kaldılar. Polisler odadan çıktığında ise Kayapalı balkondan düşmüş ve ailesine de henüz haber verilmemişti. Emniyet ekipleri 3.kattan düşerek kanlar içinde kalan Kayapalı için bir müdahalede bulunmadı. Ambulansa dahi 20 dakika boyunca ulaşmayan emniyet ekipleri evi aramaya devam ederek Kayapalıyı ölüme terk etti. Sağlık ekipleri geldiğinde ise artık çok geçti.

Hükümet yandaşı gazetecilerden Cem Küçük ve Fuat Uğur, TGRT'de yayımlanan Medya Kritik programında, darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılananların ‘konuşturulması’ için infaz ve işkence yöntemleri önerdi. Kayapalı'nın ölüm sebebi ise bu infazlardan biri miydi?

Hayatı son bulan Hikmet Kayapalı’nın son anında yaşadıkları Youtube kanalı VideonTR de anlatıldı. Kayapalı’nın kızı Şeyma’nın aşağıdaki çarpıcı açıklamaları da video da yer aldı.

Mustafa Hikmet Kayapalı'nın ölümü ile ilgili kızı Şeyma Ölmez çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamayla o geceyi anlatan Şeyma Ölmez şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman babam; bugüne kadar kırık dökük cümlelerimle bulduğum her kağıda birçok yazılar yazdım. Ama hiçbiri bu yazım kadar canımı acıtmadı.

Sen gideli bir ay olacak. Ve biz hala aynı soruyu soruyoruz; neden? Haşa bu sorumuz Rabbe değil; kullarına! Neden o geceyi yaşattılar bize?





Sen öğrettin bana Rabbimi, dinimi, peygamberimi, namazı vaktinde kılmanın önemini, tadil-i erkanı, kırılsam da özürdilemeyi, gerektiğinde affetmeyi

Şeyma! Seni dinleyenin Rabbin olduğunu unutmadan oku namazda sureleri' deyişin kulaklarımda!

Tamam falanca seni kırmış, ama ya kıran sen olsaydın? Mazlum olan sensen, tasalanma! Seni kırana dua et, sevabını katla' bunlar senin sözün Bu sözleri söyleyen kime ne zarar vermiş olabilir ki?! Baba seni silahlı terör örgütüne üye olmaktan arıyorlarmış. Aklım almıyor!

Silah mı, örgüt mü..? Senin silahın kitabın, kalemindi.. Ne diyor bu adamlar baba? Tüm bildiğim doğrular sükût etti. Bu işte bir yanlışlık olmalı

Beyaz bir gecede siyaha döner mi? Zümrüte toz deydirenler, onun değerini düşüremezler! Yoo! Asla! Zerre kalbime şüphe değmedi. Acaba bile demedim

Dünya namına sefası olmayan sen, kalbi kırılsa da özür dileyen sen, bana 'sineği öldürme, candır' diyen sen, sen mi bu vatana ihanet ettin?

Sen ki; her kimle olursa olsun Allah kelamı etmeden muhabbetin sonlanmazdı. Sen bu dünyanın garibiydin, Rabbim ötenin zengini etsin inşallah!

Elleri öpülesi babam! Seni tanıyıpta senden şüphe eden kimse yok. Şerefinle emanet ettik seni Rabbime! Rabbim rahmetiyle muamele etsin sana!

Benim ömrümce adımı duyuracak bir namım olmadı, ama ŞEREFLE tanıttım hep kendimi 'ben MUSTAFA KAYAPALI'NIN KIZIYIM!' Vesselam.."

"KARANLIK PERDELERİN ARALANMASINI İSTİYORUM""

Konunun takipçisi olacağını söyleyen Mustafa Hikmet Kayapalı'ın kızı Şeyma Ölmez, 4 sayfalık açıklamada "O gece olanlar! Bu olayın arkasındaki karanlık perdenin bir an önce aralanmasını istiyorum. Takipçisi olacağım!" diyerek şunları kaydetti:







