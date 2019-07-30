CHP içinden de yeni bir parti geliyor?

Kamuoyu AKP içerisinden doğması beklenen yeni partilere dikkat kesilmişken, sol siyasette de yeni bir siyasi adres oluşturma düşüncesiyle arayışlar başladı. Soldaki yeni parti arayışı şu anda sessiz sürerken, çalışmaların sonbahara doğru kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.





CHP’den ihraç edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, solda yeni parti çalışması yapan grubun sözcüsü durumunda.





Yeniçağ’a konuşan Yılmaz, sol çizgide ama daha merkezde, koşulsuz parti içi demokrasiyi esas alan, milli bir oluşumu hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti





Öztürk yeni parti çalışması ile ilgili, “Biz şu an yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Basında çıkan haberlerle ilgimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Milletin karşına çıktığımızda herkes bizim farkımızı anlayacak.





Geniş bir çalışma ekibimiz var. Bütün kesimlerden insanlar var aramızda. Her türlü insanın kendini kolayca ifade edebileceği merkez bir yapı inşa ediyoruz. Partilerdeki Genel Başkan sultasını kıracağız. Mevcut partilerin hepsi bir birinin kopyası. Bu konudaki çalışmalarımızı görünce demokrat düşünen insanlar bize hak verecektir.” dedi.



