Samanyolu Haber /Gündem / Menajerlik şirketi Emre Mor'un Galatasaray'a transferini duyurdu! /30 Temmuz 2019 17:18

Menajerlik şirketi Emre Mor'un Galatasaray'a transferini duyurdu!

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.

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Emre Mor, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre Mor’un tutumu büyük rol oynadı... Galatasaray, Emre için önce, “Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini sundu. Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu. Emre Mor’un, Galatasaray’ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini A Milli Takım’a alarak Avrupa’da isim yapmasını sağlayan tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği için sarı kırmızılı kulüpte karar kıldı.
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