Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'den kaçak gelen arıyı yakalayın! /30 Temmuz 2019 14:21

Türkiye'den kaçak gelen arıyı yakalayın!

Tatilde Türkiye'ye giden bir aile İngiltere'ye döndüğünde bavuldan bir arı çıktı. Arıyı tabiata salan ailenin yetkililere haber vermesiyle ülkedeki arıcılar alarma geçmiş durumda. Arının tespit ve imha edilmesi planlanıyor.

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İngiltere, İngiliz bir ailenin Türkiye'de tatil yaptıktan sonra farkında olmadan yanlarında götürdüğü arıyı konuşuyor. 

Uçakla Bristol'e taşınan "Türk arısı" için alarm verildi. Arının bölgedeki arı türlerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yakalanıp öldürülmesi planlanıyor.

İNGİLİZ ARILARI ÖLDÜREBİLİR

İngiliz turistlerin valizine girerek İngiltere'ye taşınan arının, Türkiye ve iran'da yaşayan "Osmia Avosetta" türüne ait olduğu belirtiliyor. 

Arının İngiltere'deki arı türlerini yok edebilecek bir virüs taşıyıcısı olabileceği endişesi hâkim. 

İngiltere'ye havlu içinde taşınan arının Türkiye ve iran'da yaşayan "Osmia Avosetta" türüne ait olduğu belirtiliyor. 

TATİL DÖNÜŞÜ HAVLULARIN İÇİNDEN ÇIKTI

Dalaman'dan uçakla dönen ailenin havlularının içinde canlı bir arı bulmasıyla başlamıştı.

Arıyı tabiata salan ailenin yetkililere haber vermesiyle ülkedeki arıcılar alarma geçmiş durumda. 

Arının tespit ve imha edilmesi planlanıyor. Dünyadaki artan arı ölümleri sebebiyle İngiliz halkından arılarla ilgili sıra dışı durumları ihbar etmeleri isteniyor.
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