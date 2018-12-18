'CHP gazeteci Erdem Gül'ü aday yapacak' iddiası

CHP’de yaklaşan yerel seçimler için adaylık çalışmaları sürerken, CHP’nin İstanbul, Adalar ilçesi belediye başkan adayı için bir iddia geldi.





Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, CHP’nin İstanbul Adalar belediye başkanlığı için Cumhuriyet gazetesi Ankara eski Temsilcisi Erdem Gül’ü aday gösterebileceğini belirtti. Çelik’in yazısının ilgili bölümü şöyle:





“CHP, Adalar Belediyesi’ne Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü aday göstermeye hazırlanıyor.





İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Prens Adaları… Bilinen dörtlü Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada’nın yanında, Sedef, Sivri, Kaşık, Tavşan ve Yassıada da Adalar Belediyesi’ne dahil. Halen CHP’li Atilla Aytaç’ın başkan olduğu Adalar’da 31 Mart yarışına CHP adına gazeteci Erdem Gül’ün katılacağı konuşuluyor.”