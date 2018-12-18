Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch Direktörü: Piyasa 'Merkez Bankası faizlerle oynar mı' diye bekliyor /18 Aralık 2018 16:26

Fitch Direktörü: Piyasa 'Merkez Bankası faizlerle oynar mı' diye bekliyor

Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Fitch Ratings Türkiye Direktörü Gamble, “Büyümenin yavaşladığı ve işsizliğin arttığı bir ortamda mali politika tarafında hala riskler var” diye konuştu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçtiğimiz hafta Cuma günü Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü teyit etmişti.

Kuruluş, beklentilere paralel olarak, “BB” not ve “negatif” görünümde değişiklik yapmadığını açıklamıştı.

Bu karar aynı zamanda, Türkiye’nin şu an uluslararası 3 derecelendirme kuruluşundan da ‘yatırım yapılabilir’ seviyede notu bulunmadığı anlamına geliyor.

‘MB, ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKEBİLECEK Mİ?’ 

Bloomberg HT’deki Piyasa Hattı programına konuk olan Fitch Ratings Türkiye Direktörü Paul Gamble, verilen kararın ardından Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye için hala riskler olduğunu belirten Gamble, son dönemde yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Türkiye çok büyük dış strese maruz kaldığı bir dönemden geçti. Bu risklere verilen politika tepkisi de önemliydi. 6 ay öncesinde faizlerin artırılmasıyla ilgili endişeler vardı. Şimdi Merkez Bankası faizleri, enflasyonu sürdürülebilir şekilde aşağı çekmeye yetecek seviyede tutacak mı, bu izleniyor.”

ZORLU DIŞ KOŞULLAR VE ZAYIF İÇ TALEP 

Mali politikaların sıkılaştığını belirten Gamble, büyümenin yavaşladığı ve işsizliğin arttığı bir ortamda mali politika tarafında hala riskler olduğunu dile getirdi.

Türkiye merkezli bankalar için riskler olduğuna değinen Gamble, ‘dış konjonktürün güç olacağını, bankaların dış strese maruz kaldığını’ söyledi.

Finansmanda zorlukların devam edeceğini belirten uzman, yakın vadede önlemler alındığını, bunların performans için destekleyici olacağını ancak zorlu dış koşullar ve zayıf iç talebin bankaları olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

‘EKONOMİ YÜKSEK ENFLASYONDAN ZARAR GÖRÜYOR’

Yerel seçimler sonrasında yapısal reformların uygulanabileceği 4 yıllık bir süreç olduğunu ifade eden Gamble, “Bu dönemde bazı hassaslıklara değinilmesi gerekiyor çünkü ekonomi yüksek enflasyondan zarar görüyor, dış koşullar da ekonomiyi oldukça etkiliyor” şeklinde konuştu.
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