CHP Ankara adayı Mansur Yavaş oldu

Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.





CHP kulislerinden alınan bilgiye göre, ana muhalefet partisi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nu Antalya'da Muhittin Böcek'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı, Mersin'de Serdal Kuyucuoğlu'nu ve Bolu'da Tanju Özcan'ı aday gösterecek.

