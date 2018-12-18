Samanyolu Haber /Politika / CHP Ankara adayı Mansur Yavaş oldu /18 Aralık 2018 15:38

CHP Ankara adayı Mansur Yavaş oldu

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ın adaylığı CHP Parti Meclisi'nde 45'e karşı 12 oyla kabul edildi.

SHABER3.COM

Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

CHP kulislerinden alınan bilgiye göre, ana muhalefet partisi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nu Antalya'da Muhittin Böcek'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı, Mersin'de Serdal Kuyucuoğlu'nu ve Bolu'da Tanju Özcan'ı aday gösterecek.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP Ankara adayı Mansur Yavaş oldu Sonraki Haber >>

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:43