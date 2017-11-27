CHP, Erdoğan ve ailesi ile ilgili belgeleri açıklayacak...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın grup toplantısında yanıt vereceğini belirterek, “Genel Başkanımızın ne dediği, Erdoğan’ın nasıl meydan okuduğu ortada. Bu meydan okuma yarın cevabını bulacak” dedi.

CHP'li Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

'ABD'NİN YPG'YE SİLAH VERMEMESİ AKP'NİN BAŞARISI DEĞİL, KONJONKTÜR GEREĞİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesine ve bu görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafa işaret eden Özel, şunları ifade etti: “Fotoğrafın beyzbol sopalı fotoğrafa cevaben olduğu gibi de bir algı yaratılmaya çalışıldı. Biz fotoğrafa baktık, paylaşılmasına. Obama’yı etiketlememiş fotoğrafa, herhalde bir cevap verilecekti ise bu fotoğrafta Obama’nın da etiketlenmesi ve esas o muhataba bu konuda bir gönderme yapılıyorsa onun görülmesi lazımdı.





Konjonktür gerektiğinde Amerika’nın PYD ile ilişki kurmasını, YPG’ye silah vermesini Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kabulleniyorsunuz. Konjonktür değiştiğinde artık IŞİD ile mücadele için YPG’ye silah vermeye gerek kalmadığında da bunu kendi başarınız olarak görüyorsunuz.





Bir gerçek var bu görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’ın geleneksel olarak ve sürekli yaptığı görüşme sonrasındaki kısa açıklama notunda bu bilgilerin hiçbiri teyit edilmedi. Ve aslında bu görüşmeyle ilgili başta Sayın Dışişleri Bakanı’nın yaptığı bilgilendirmeler, paylaşımlar bir ölçüde de Amerika tarafından tekzip edilmiş durumda.”



